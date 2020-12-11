Захарова назвала надуманными новые санкции США против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции США против России надуманными. Об этом пишут "Известия".

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", – сказала она.

Она также иронично отметила, что власти США приняли такое решение в отношении российских компаний и граждан 10 декабря – в День прав человека.

Ранее amic.ru писал о том, что Мария Захарова взяла собаку из приюта.