Олег Тиньков откроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови

Олег Тиньков продал депозитарные расписки группы "Тинькофф" на 325 млн долларов. Полученные деньги он потратит на урегулирование юридических проблем и открытие благотворительного фонда, пишет РБК.

"Я считаю, что расширение числа держателей акций группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 млн долларов. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем", – сказал Тиньков.

Ране amic.ru писал о том, что о тяжелой болезни Олега Тинькова стало известно в марте 2020 года. Тогда он отметил, что лейкемия никак не отражается на его бизнесе, так как он уже несколько лет не принимает участия в "операционной деятельности".