Пятница, 11 Декабрь, 21:43

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,12
€ 88,77
-4°


Обь
31см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Скончался народный артист России Николай Иванов

, ИА "Амител"
Причиной смерти стала сердечная недостаточность
Фото: vk.com/tyuzspb

Фото: vk.com/tyuzspb

На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов. Об этом сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "Вконтакте".

Актер умер после продолжительной болезни. Причиной стала сердечная недостаточность.

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру", — отметили его коллеги.

Иванов начал сниматься в кино с 1960-х годов. Он снимался в таких картинах как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность ему принесла главная роль в фильме "Вечный зов". 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
21:10
Захарова назвала надуманными новые санкции США против России 0
20:45
Скончался народный артист России Николай Иванов 0
20:05
Начальника районной полиции в Алтайском крае заключили под стражу 0
19:34
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 257 0
19:10
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятом фильме франшизы 0
18:42
Террорист-смертник взорвался возле здания ФСБ на Кавказе 0
18:07
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медицинскую помощь 1
17:54
Экс-начальника отдела алтайского Минстроя осудили за растрату 1
17:45
Ученые доказали, что неандертальцы хоронили усопших 1
17:31
Испытавшие австралийскую вакцину от COVID-19 сдали положительные тесты на ВИЧ 2
17:17
Лошадей пытались вывезти из Алтайского края под видом кошки 1
17:04
Юную сибирскую рысь из барнаульского зоопарка отправят в Кемеровскую область 0
16:54
Россиянин убил женщину, снял видео на фоне тела, а после убил ее маленького брата 4
16:43
Алтайское УФАС выявило очередной сговор скупщиков молока 1
16:33
Еще двое человек скончались от COVID-19 в Республике Алтай 0
16:17
Проезжую часть затопило в районе Солнечной Поляны в Барнауле 1
16:05
Проверяющие не нашли нарушений антиковидных мер в Ленинском районе Барнаула 2
15:52
Метели и снег. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле? 0
15:39
В Алтайском крае транспортное предприятие закрыли из-за уставшего водителя 7
15:28
Стали известны первые участки теплосетей, которые заменят в 2021 году в Барнауле 0
15:14
Россия поставила суточный антирекорд по смертности от коронавируса 6
15:04
Российский мэр обвинил горожан в нежелании работать за 15 тысяч рублей 23
14:53
Губернаторская елка в Алтайском крае пройдет онлайн из-за пандемии COVID-19 2
14:40
Жительница Барнаула более получаса не выпускала с парковки авто с двумя детьми 26
14:28
Получат ли россияне дополнительный выходной на День Конституции в 2020 году 0
14:15
Почти 460 машин работают на очистке трасс Алтайского края от снега 1
14:03
Несколько тысяч учителей на Алтае застраховались от коронавируса при помощи ЕР 8
13:52
В МВД подтвердили, что начальника районной полиции на Алтае задержали с наркотиками 7
13:42
Квартиру барнаульского инвалида затопило после капремонта крыши 0
13:30
Врачи предостерегли россиян от ношения масок на улице 8
13:19
Артем Дзюба поздравил юного барнаульца с Новым годом 8
13:08
Бережливого экономика бережет. Как на Алтае реализуют самый трудовой нацпроект 5
12:55
Алтайский край оказался на втором месте в России по росту смертности за октябрь 2020 года 11
12:44
31 декабря может стать выходным днем для жительниц Новосибирской области 3
12:32
Вторая волна "Холидейвируса". Новосибирская сеть нанесла новый удар алтайским компаниям 11
12:20
Журнал Time назвал сразу двух обладателей звания "Человек года" 1
12:06
Гигабитный интернет в Барнауле: разбираем, кому и зачем он нужен 5
11:54
Барнаульский педофил получил 12 лет колонии 3
11:41
В Минобре рассказали, что находится в новогодних подарках для алтайских школьников 0
11:29
СМИ: начальника районной полиции на Алтае поймали с наркотиками 19
11:13
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 20
11:07
В АлтГПУ прошел отчетный концерт проекта "Мобильный Дом культуры" 0
10:55
"Слили в Сеть интимное фото". Настасья Самбурская выложила пикантную фотографию 20
10:46
Барнаульской горбольнице № 4 присвоят имя врача Николая Гуллы 1
10:35
Алтайский таможенник получил взятку под контролем ФСБ 4
10:23
В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться по вопросам холодных батарей 0
10:10
Минстрой спрогнозировал рост стоимости жилья в Алтайском крае 10
09:57
Следственный комитет наградил юных героев из Алтайского края 7
09:45
Эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона 2
09:35
В суде рассказали, как экс-глава Бийского района лишился диплома 9
09:23
США ввели санкции против россиян, которые связаны с Рамзаном Кадыровым 9
09:09
СМИ: полиция возбудила уголовное дело против сына вице-мэра Барнаула 11
08:57
Власти решили установить предельные цены на масло и сахар в России 27
08:45
Пьяный барнаулец выбросил щенка с пятого этажа 8
08:27
Как сделать красивую снежинку из фольги и бумаги: инструкция со схемами в инфографике 0
08:15
"Рост очень серьезный". Дмитрий Попов рассказал о причинах скачка смертности в крае 78
08:02
Какие фестивали проведут в Алтайском крае в 2021 году 0
07:47
Британские ученые выявили зависимость женской неверности от длины пальцев 1
07:32
Новые нормативы по обращению с мусором вводят в Алтайском крае 45
07:18
Блистайте. Как подобрать новогодний маникюр 2021, чтобы быть в тренде 1
07:03
Ипотека раскачала. Продажи новостроек в Алтайском крае выросли на 20% 3
06:48
Институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года 0
06:33
Зима – время для милого свитера. Коты – не исключение 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.