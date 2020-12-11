На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов. Об этом сообщается на странице санкт-петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева во "Вконтакте".

Актер умер после продолжительной болезни. Причиной стала сердечная недостаточность.

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру", — отметили его коллеги.

Иванов начал сниматься в кино с 1960-х годов. Он снимался в таких картинах как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", а наибольшую известность ему принесла главная роль в фильме "Вечный зов".