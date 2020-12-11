Такой день. Подарок барнаульцу от Артема Дзюбы и полицейский с наркотиками

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 11 декабря. Без коронавируса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере начальником отдела полиции по Залесовскому району.

На границе России и Казахстана в Рубцовском районе Алтайского края задержали водителя грузовика, который вез 35 лошадей. Ветеринарные сертификаты оказались поддельными.

УФАС по Алтайскому краю выявило сговор на рынке закупа молока у населения в Краснощековском районе. Одинаковые цены установили АО "Барнаульский молочный комбинат" и томское ООО "СМК".

Автолюбительница заблокировала выезд горожанке с двумя маленькими детьми на парковке возле детского сада на улице Шукшина в Барнауле. По словам женщины, автомобиль занял ее парковочное место.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах Алтайского края работает порядка 460 единиц техники, за несколько дней использовали более трех тысяч тонн противогололедных материалов.

Капитан питерского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поздравил 12-летнего барнаульца Даниила Роготова с наступающим Новым годом. Спортсмен откликнулся на видеообращение подростка. Ранее ролик на своей странице в Instagram разместила представитель Алтайской федерации бокса Анна Серова.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего замначальника МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Барнаула" Филиппа Воронкова. Экс-чиновник нарушил правила дорожного движения, уже будучи подвергнутым административному наказанию.