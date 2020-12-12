Двоих жителей Алтайского края осудят за организацию фиктивного брака

Двоих жителей Алтайского края обвиняют в организации незаконного пребывания гражданина Таджикистана с помощью фиктивного брака с жительницей России.

Предварительно установлено, что в сентябре 2019 года двое злоумышленников за денежное вознаграждение договорились о заключении в рубцовском ЗАГСе брака между иностранцем и россиянкой. Намерения создать семью у мужчины и женщины не было.

Позднее житель Таджикистана обратился в управление по вопросам миграции краевого ГУ МВД, где получил разрешение на временное проживание в России без учета квоты сроком на три года.

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, действия обвиняемых квалифицированы как организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору и теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.