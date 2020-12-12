103 единицы техники будут убирать снег на улицах Барнаула в выходные

В выходные в Барнауле будут работать до 103 единиц снегоуборочной техники за одну одну ночную смену и до 81 – в дневную.

Как уточняет пресс-центр мэрии, в работах по вывозу снега МБУ "Автодорстрой" задействует комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

"Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказался от использования личного транспорта, соблюдать осторожность на дороге, следовать правилам дорожного движения и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.