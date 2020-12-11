Две девочки пропали в Барнауле

Две 12-летние девочки пропали в Барнауле. 11 декабря они ушли из дома по адресу Ленина, 140 и до сих пор не вернулись.

Рост одной из них 156 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы каштановые, прямые, чуть ниже плеч.Была одета в светло-молочный пуховик до колена с капюшоном, чёрные джинсы, чёрные сапоги. С собой черный рюкзак.

Приметы второй девочки: рост 156 см, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы каштановые, прямые, ниже плеч. Была одета в короткую светло-коричневую куртку с опушкой из меха, серые джинсы, чёрные ботинки, черную вязаную шапку. С собой синий рюкзак.

В эти минуты волонтеры отряда "Лиза Алерт" проводят поиск девочек. Информацию о местонахождении пропавших можно сообщать по телефонам 8-800-700-5452 или 112.

Фотографии девочек можно посмотреть здесь.