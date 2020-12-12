Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, как сэкономить на новогоднем столе, несмотря на подорожание продуктов питания. Об этом пишет агентство "Прайм".

По ее словам, в вопросе приготовления блюд можно отдать предпочтение куриному мясу, поскольку оно сейчас подешевело. Например, его можно использовать вместо колбасы в салате "Оливье".

Также следует заранее продумать список покупок и брать только то, без чего сложно представить новогодний стол. При этом Мясникова рекомендует отказаться от нарезанных колбасы, сыра и рыбы, поскольку в таком виде они, как правило, дороже, а срок годности у них ниже, чем у целых продуктов.

Кроме того, не нужно покупать готовые салаты в магазине. Пользуясь ажиотажным спросом, супермаркеты используют для их приготовления продукты с истекающим сроком годности. А еще новогодний стол может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что дело до них обычно не доходит.