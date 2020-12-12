Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, как сэкономить на новогоднем столе, несмотря на подорожание продуктов питания. Об этом пишет агентство "Прайм".
По ее словам, в вопросе приготовления блюд можно отдать предпочтение куриному мясу, поскольку оно сейчас подешевело. Например, его можно использовать вместо колбасы в салате "Оливье".
Также следует заранее продумать список покупок и брать только то, без чего сложно представить новогодний стол. При этом Мясникова рекомендует отказаться от нарезанных колбасы, сыра и рыбы, поскольку в таком виде они, как правило, дороже, а срок годности у них ниже, чем у целых продуктов.
Кроме того, не нужно покупать готовые салаты в магазине. Пользуясь ажиотажным спросом, супермаркеты используют для их приготовления продукты с истекающим сроком годности. А еще новогодний стол может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что дело до них обычно не доходит.
Комментарии
нет хлеба, пусть едят пирожные!
11:01- гость - "нет хлеба, пусть едят пирожные!"
@ Данная фраза часто употребляется современными СМИ. Так, американские радиостанции в период экономического кризиса 2008—2009 годов крутили записи, в которых рассказывали о советах гражданам по сбережению денег, среди которых назывались поездка на Гавайи один раз в год на 7 дней вместо двух раз по три-четыре дня; призыв заправляться бензином ночью, когда он более плотный, и прочее. В ответ радиослушатели начали присылать гневные отклики о том, что многие американцы уже давно не могут позволить себе отпуск в принципе или же у них отобрали машину и даже жильё за долги, называя советы радиостанции современным эквивалентом фразы о «пирожных» (википедия)
В 2017 году спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила студентам отказаться от общежитий и купить недорогую квартиру: «Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо». При этом она подчеркнула, что покупка жилья должна осуществляться местными властями и передаваться нуждающимся за небольшую долю от стоимости (википедия) @
Бутылка водки, хвост селёдки, вот мой новогодний стол.
Если мы уж подошли к тому, что нужно экономить на новогоднем столе, то в первую очередь стоит задуматься, а правильно ли мы прожили этот год и не пора ли что-то менять?
Не покупать колбасу в нарезке и готовые салаты? Гениальный совет!!!! Как я сама до этого не додумалась!!!!
А почему мы должны экономить если в стране правит бессменный великий вождь - он обязан обеспечить нам достойный уровень жизни, если считается незаменимым?! Ежели не может - почему не уходит?!