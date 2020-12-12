В ВОЗ сообщили о двукратном росте смертности от коронавируса в Европе

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Однако она подчеркнула, что эти цифры распределены по планете неравномерно. Например, в Европе за последние шесть недель летальность выросла на 100%. В то же время во многих странах наблюдается снижение числа заражений, пишет РИА Новости.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 71 млн заболевших коронавирусом и почти 1,6 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (15,8 млн человек), Индия (9,8 млн) и Бразилия (6,8 млн).
Комментарии
Турция по окончании туристического сезона озвучила более менее реальную статистику. К зараженным добавилось более 800 000 человек. Теперь Турция в первой 10-ке стран мира по общему количеству зараженных -1.780.673 человек.
Этот дивный новый мир. (с)
И только в Алтайском крае до сих пор не могут объяснить высокую смертность населения.