В ВОЗ сообщили о двукратном росте смертности от коронавируса в Европе

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Однако она подчеркнула, что эти цифры распределены по планете неравномерно. Например, в Европе за последние шесть недель летальность выросла на 100%. В то же время во многих странах наблюдается снижение числа заражений, пишет РИА Новости.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 71 млн заболевших коронавирусом и почти 1,6 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (15,8 млн человек), Индия (9,8 млн) и Бразилия (6,8 млн).