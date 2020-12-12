Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 28 137 — до 2 625 848 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6622 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3776) и Московской области (+1393). Алтайский край (+224) на 12 декабря занимает 32-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 560 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 46 453 летальных случая.

Выздоровели за весь период 2 085 958 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 26 118 пациентов.