Супруга назвала причину смерти Валентина Гафта

Жена народного артиста РСФСР Валентина Гафта рассказала о возможной причине смерти супруга. По словам Ольги Остроумовой, актер не смог справиться с последствиями инсульта, перенесенного в 2019 году.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее", – цитирует слова Остроумовой Mash.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ, по окончании дебютировал на сцене Театра им. Моссовета, через некоторое время – в Театре на Малой Бронной. Дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". В "Современнике" работал с 1969 года.

Гафт снялся во многих советских фильмах, ставших классикой: это "Чародеи", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Семнадцать мгновений весны", "Забытая мелодия для флейты", "Жизнь Клима Самгина" и другие.

Ранее amic.ru писал, что Валентин Гафт умер 12 декабря. Ему было 85 лет.