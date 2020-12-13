Метели и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 декабря

Относительно прохладный день установится в Алтайском крае в воскресенье, 13 декабря, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, по краю температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Местами небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов. Как и в целом по региону, временами небольшой снег, метель и гололедица. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Без усилений.