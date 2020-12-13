Зюганов готовит сборник анекдотов к Новому году

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов намерен к Новому году выпустить сборник анекдотов под названием "Коронавирус". В беседе с РИА Новости политик также рассказал, что встретит праздник дома, а его внуки уже готовят домашний концерт.
"Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он "Коронавирус", – сказал он.
По мнению Зюганова, Новый год – "самый лучший праздник" и повод собраться всей семьей. И хоть 2020-й оказался "сложным, злым и опасным", лидер коммунистов призвал верить, что наступающий будет "добрым и приятным".
Комментарии
А что он ещё может готовить? Не революцию же.
лидер коммунистов призвал верить, что наступающий будет "добрым и приятным"
У него? Может быть и будет "добрым и приятным". Получит от ботоксного очередной камаз с деньгами за оболванивание граждан не довольных ситуацией в стране и превращение их в красных дурачков и следующий год у него будет "добрым и приятным".
бородавка на лбу так ему шла - на жабу похож
08:47, вы лучше расскажите как у ботоксного бородавка со щеки к глазу убежала? Где она будет к 2036 году на лбу или на макушке?