Зюганов готовит сборник анекдотов к Новому году

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов намерен к Новому году выпустить сборник анекдотов под названием "Коронавирус". В беседе с РИА Новости политик также рассказал, что встретит праздник дома, а его внуки уже готовят домашний концерт.

"Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он "Коронавирус", – сказал он.

По мнению Зюганова, Новый год – "самый лучший праздник" и повод собраться всей семьей. И хоть 2020-й оказался "сложным, злым и опасным", лидер коммунистов призвал верить, что наступающий будет "добрым и приятным".