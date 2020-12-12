Такой день. Подача воды барнаульцам и поздравление Виктора Томенко

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 декабря. Без коронавируса.

Коммунальные службы ликвидировали повреждение водопровода диаметром 300 мм в районе проезда Базового и улицы Солнечная Поляна. Возобновлена подача холодной воды в 142 частных домах, многоквартирный дом, а также 16 хозяйственных корпусов и административных зданий.

В Барнауле нашли двух 12-летних девочек, которые пропали 11 декабря. Об этом рассказал отец одной из школьниц.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Конституции. Он подчеркнул, что в этом году Конституция получила новое развитие, пополнившись значимыми поправками, поддержанные "большинством населения страны и Алтайского края".

В полиции рассказали подробности массовой драки у ТЦ в Бийске, в которой тяжелые травмы получил 15-летний подросток. Согласно информации правоохранителей, большинство собравшихся не участвовали в конфликте, а только наблюдали.

Следователи получили новую оперативную информацию о личности девушки, тело которой нашли на берегу реки Чумыш в километре от Заринска 28 сентября. Имя погибшей, предположительно, Анна. Она может быть бывшей воспитанницей детского дома.

Алтайскому врачу Александру Тимофееву присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Светящуюся арку с изображением быка установили в центре Барнаула у Нулевого километра. Украшение находится недалеко от фонтана. Высота конструкции составила почти 4 метра, а ширина – 5,5 метра.