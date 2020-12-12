Воскресенье, 13 Декабрь, 01:38

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,12
€ 88,77
-7°


Обь
31см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Такой день. Подача воды барнаульцам и поздравление Виктора Томенко

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 12 декабря
Фото: shop-argo.ru

Фото: shop-argo.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 декабря. Без коронавируса.

Коммунальные службы ликвидировали повреждение водопровода диаметром 300 мм в районе проезда Базового и улицы Солнечная Поляна. Возобновлена подача холодной воды в 142 частных домах, многоквартирный дом, а также 16 хозяйственных корпусов и административных зданий.

В Барнауле нашли двух 12-летних девочек, которые пропали 11 декабря. Об этом рассказал отец одной из школьниц.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Конституции. Он подчеркнул, что в этом году Конституция получила новое развитие, пополнившись значимыми поправками, поддержанные "большинством населения страны и Алтайского края".

В полиции рассказали подробности массовой драки у ТЦ в Бийске, в которой тяжелые травмы получил 15-летний подросток. Согласно информации правоохранителей, большинство собравшихся не участвовали в конфликте, а только наблюдали.

Следователи получили новую оперативную информацию о личности девушки, тело которой нашли на берегу реки Чумыш в километре от Заринска 28 сентября. Имя погибшей, предположительно, Анна. Она может быть бывшей воспитанницей детского дома.

Алтайскому врачу Александру Тимофееву присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Светящуюся арку с изображением быка установили в центре Барнаула у Нулевого километра. Украшение находится недалеко от фонтана. Высота конструкции составила почти 4 метра, а ширина – 5,5 метра.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
23:49
Такой день. Подача воды барнаульцам и поздравление Виктора Томенко 0
23:14
Армения заявила о возобновлении войны в Нагорном Карабахе 0
22:48
Алтайские продукты составили 20% экспорта меда России 0
22:17
Шамсутдинов осудил психиатров за "одобрение суицида" 0
21:45
На Алтае запустили самый длинный ленточный подъемник в России 0
21:10
Путин присвоил алтайскому медику звание "Заслуженный врач РФ" 1
20:39
Убитая под Заринском девушка могла быть воспитанницей детдома 0
20:03
В WWF объяснили рекордное число аргали на Алтае 0
19:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 258 0
19:06
В полиции рассказали подробности массовой драки у ТЦ в Бийске 1
18:39
Супруга назвала причину смерти Валентина Гафта 0
18:12
В массовой драке у ТЦ алтайский подросток получил тяжелые травмы 1
17:48
В Алтайском крае снизилось число свободных коек для больных ковидом 1
17:13
"Гимн молодой семьи Алтайского края" создали на грант губернатора 1
16:43
Еще 99 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
16:06
Умер Валентин Гафт 1
15:44
Более 28 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки 0
15:15
Лжебанкирша похитила 145 тысяч рублей у жительницы Алтайского края 0
14:41
Власти Горного Алтая разрешили не работать 31 декабря 7
14:07
В ВОЗ сообщили о двукратном росте смертности от коронавируса в Европе 3
13:34
ДТП спровоцировало большую пробку на оживленной улице Барнаула 1
13:05
Светящегося быка установили в центре Барнаула 18
12:33
Врачи объяснили, почему опасно носить маску несколько дней подряд 4
12:01
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Конституции 24
11:22
13 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 8
11:11
Пассажирский автобус сгорел на трассе в Алтайском крае 9
10:41
Эксперт рассказала, как сэкономить на новогоднем столе 17
10:08
Двух пропавших в Барнауле девочек нашли живыми 5
09:39
В Барнауле ликвидировали коммунальную аварию на Солнечной Поляне 0
09:10
Двоих жителей Алтайского края осудят за организацию фиктивного брака 4
08:38
Жилье для сирот и клятва для педагога: какие законы рассмотрят краевые депутаты 16
08:06
В России запретят разводить костры на участках. А как тогда жарить шашлыки? 48
07:45
Депутат Госдумы помог алтайским учителям решить проблемы с получением зарплат 11
07:22
Врач рассказал о самых вредных продуктах для ужина 3
07:01
103 единицы техники будут убирать снег на улицах Барнаула в выходные 5
06:33
Самые безумные товары с AliExpress 2
06:02
Относительно тепло и практически без осадков. О погоде в Алтайском крае 12 декабря 0
23:57
Две девочки пропали в Барнауле 1
23:41
Такой день. Подарок барнаульцу от Артема Дзюбы и полицейский с наркотиками 0
23:09
Олег Тиньков откроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови 4
22:44
Около четырех миллионов направили на ремонт сельской школы в Алтайском крае 0
22:02
Песков: распространению российской вакцины от COVID-19 пытаются воспрепятствовать 19
21:44
Эксперты предрекли набравшим ипотеки россиянам разорение в 2021 году 3
21:10
Захарова назвала надуманными новые санкции США против России 14
20:45
Скончался народный артист России Николай Иванов 2
20:05
Начальника районной полиции в Алтайском крае заключили под стражу 0
19:34
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 257 0
19:10
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятом фильме франшизы 1
18:42
Террорист-смертник взорвал себя возле здания ФСБ на Кавказе 3
18:07
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медицинскую помощь 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.