Гинцбург оценил срок действия вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет защищать от коронавируса около двух лет. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше"
По его словам, российская вакцина на 96% гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся 4% болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.
Он также добавил, что эффективность российской вакцины превышает показатели аналогов.
Комментарии
Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше
Так "данный препарат" или "аналогичный"? Конкретно с вакциной "Спутник V" проводились клинические исследования и установили, что она дает защиту на протяжении двух лет?
Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Александр Гинцбург лично рассказал об этом ИА «Амител»? Если нет, то было бы правильнее разместить ссылку на помойку откуда это взялось.
Как-то на враньё смахивает - какие здесь могут быть аналогии?! И вакцина-аналог не та и вирус другой!!!
Чё прям как кагоцел действовать будет?
Американский Пфайзер около 4-5 месяцев. Существенная разница.
Американский Пфайзер около 4-5 месяцев. Существенная разница.
Действительно существенная! Они провели испытания и могут предъявить доказательства что их вакцина защищает в течении 4-5 месяцев. А в нашем случае доказательств нет, одна брехня.
Как можно говорить о 2-х годах, если испытания этой бурды начали только в сентябре.