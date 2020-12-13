Гинцбург оценил срок действия вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет защищать от коронавируса около двух лет. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше"

По его словам, российская вакцина на 96% гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся 4% болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.

Он также добавил, что эффективность российской вакцины превышает показатели аналогов.