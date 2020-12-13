Times сообщила о том, что Навального пытались отравить второй раз

Газета Times со ссылкой на источники в зарубежных спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить во второй раз. Предполагается, что попытку совершили, когда он лежал в искусственной коме в Омске.
"Как информировали нас источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <...> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – пишет газета.
Имен подозреваемых и обстоятельств происшествия издание не приводит, пишет РИА Новости.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
Комментарии
Очевидно именно поэтому не возбуждают уголовное дело, чтобы не позорить т.н. спецслужбы?! Да и не умер ведь - чего дело возбуждать - сказал вождь...
Вот что значит работа честных,объективных западных журналистов.Это вовсе не расследование трахнутых на всю голову,упоротых в своей тупой пропаганде дурналистов,как может показаться на первый взгляд.Чувствуется вдумчивый подход к событиям тех трагических суток,которые произошли четыре месяца назад в Омске,Томске,в отеле,больнице и на самолёте.
Что-то новичок слабее просроченного мяса.
Да и спецслужбы по эффективности не дотягивают до гопников в подворотне...
Иносранцы уже не знают что еще придумать для ввода очередных санкций в угоду своим экономическим интересам
Одноглазая медицинская сестра в накрахмаленном халате и со шприцом на подносе...Эту мысль уже тогда высказывали на этом уважаемом сайте.Не удалось:помешал звонок шефа.
Ну, ведь это факт, что серые сразу в больничке появились, а медсестра одному из них в шляпе сказала, что если он попытается еще раз к Навальному подойти то она его ссаной тряпкой погонит... Лыцарь плаща и кинжала как бы зассал!
И третий раз в Шарите. Только по неосторожности замарали трусы, обувь и какие-то бутылки, которые стояли рядом.
Раньше было интересно наблюдать за Навальным, а теперь он кроме отвращения не вызывает ничего.
Некому добить тварь...
ну дохтур Мураховский не даром на повышение попёр
Чтобы уж наверняка на Западе могли определить?!
Во нанятые писаки изгаляются
Зря стараетесь. Путин сказал, что Навальный заболел, а народ путину "верит". Спросите у любого, кто обещал не повышать пенсионный возраст пока он президент? Хозяин своего слова - захотел дал слово, захотел - забрал взад.
ДА КОМУ ОН НУЖЕН!!!
ЗАПАД И ОТРАВИТ, КАК ОТ БЕРЕЗОВСКОГО ИЗБАВИЛИСЬ.
Да, Новичка на первый раз не хватило, ФСБэшники по привычке потырыли, пришлось со спец. складов остатки собирать
Что еще придумают? Новых идей нет? А то что-то фантазия иссякла)))))
Спецкорр Times г-н Шариков сообщил новости из подотдела очистки: Мы их душили, душили....Душили, душили... Ждем дальнейших публикаций. Ато уже заскучали....Можно конечно и про третью, а хотите и про четвертую попытку описать, либо по известному сценарию ввести новых действующих лиц. В Солсбери к примеру гопником с бомжихой оживили повествование, у немчуры каких- нибудь безмятежных и наивных несчастных беженцев захотят уморить. Да и Петрова с Бошировым, приехавшими полюбоваться Кельнским собором и сравнить его с Солсберецким явно не хватает. Кстати, а если по авторскому воображению их облачить в женскую одежду, это придало дополнительную пикантность и привлекло бы искушенных читателей. А пока как то скучно, девочки! Из Таймс. Потёртый, уже использованный, извиняюсь за выражение, шаблон. Ждём выброса безудержной фантазии, взрыва инфоклюквы.