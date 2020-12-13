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Times сообщила о том, что Навального пытались отравить второй раз

, ИА "Амител"
Попытку совершили, когда он был в Омске
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Газета Times со ссылкой на источники в зарубежных спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить во второй раз. Предполагается, что попытку совершили, когда он лежал в искусственной коме в Омске.

"Как информировали нас источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <...> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – пишет газета.

Имен подозреваемых и обстоятельств происшествия издание не приводит, пишет РИА Новости.  

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.12.2020 12:16
- гость -

Очевидно именно поэтому не возбуждают уголовное дело, чтобы не позорить т.н. спецслужбы?! Да и не умер ведь - чего дело возбуждать - сказал вождь...

13.12.2020 12:21
- гость -

Вот что значит работа честных,объективных западных журналистов.Это вовсе не расследование трахнутых на всю голову,упоротых в своей тупой пропаганде дурналистов,как может показаться на первый взгляд.Чувствуется вдумчивый подход к событиям тех трагических суток,которые произошли четыре месяца назад в Омске,Томске,в отеле,больнице и на самолёте.

13.12.2020 12:24
- гость -

Что-то новичок слабее просроченного мяса.
Да и спецслужбы по эффективности не дотягивают до гопников в подворотне...

Иносранцы уже не знают что еще придумать для ввода очередных санкций в угоду своим экономическим интересам

13.12.2020 12:25
- гость -

Одноглазая медицинская сестра в накрахмаленном халате и со шприцом на подносе...Эту мысль уже тогда высказывали на этом уважаемом сайте.Не удалось:помешал звонок шефа.

13.12.2020 12:28
- гость -

Ну, ведь это факт, что серые сразу в больничке появились, а медсестра одному из них в шляпе сказала, что если он попытается еще раз к Навальному подойти то она его ссаной тряпкой погонит... Лыцарь плаща и кинжала как бы зассал!

13.12.2020 12:29
- гость -

И третий раз в Шарите. Только по неосторожности замарали трусы, обувь и какие-то бутылки, которые стояли рядом.

13.12.2020 12:46
Гога

Раньше было интересно наблюдать за Навальным, а теперь он кроме отвращения не вызывает ничего.

13.12.2020 13:02
Гость

Некому добить тварь...

13.12.2020 13:08
гость

ну дохтур Мураховский не даром на повышение попёр

13.12.2020 13:15
ПЕТР

Чтобы уж наверняка на Западе могли определить?!

13.12.2020 13:24
Павсекакий

Во нанятые писаки изгаляются
Зря стараетесь. Путин сказал, что Навальный заболел, а народ путину "верит". Спросите у любого, кто обещал не повышать пенсионный возраст пока он президент? Хозяин своего слова - захотел дал слово, захотел - забрал взад.

13.12.2020 13:51
ГОСТ СССР

ДА КОМУ ОН НУЖЕН!!!

ЗАПАД И ОТРАВИТ, КАК ОТ БЕРЕЗОВСКОГО ИЗБАВИЛИСЬ.

13.12.2020 13:52
- гость -

Да, Новичка на первый раз не хватило, ФСБэшники по привычке потырыли, пришлось со спец. складов остатки собирать

13.12.2020 13:52
- гость -

Что еще придумают? Новых идей нет? А то что-то фантазия иссякла)))))

13.12.2020 13:54
- гость -

Спецкорр Times г-н Шариков сообщил новости из подотдела очистки: Мы их душили, душили....Душили, душили... Ждем дальнейших публикаций. Ато уже заскучали....Можно конечно и про третью, а хотите и про четвертую попытку описать, либо по известному сценарию ввести новых действующих лиц. В Солсбери к примеру гопником с бомжихой оживили повествование, у немчуры каких- нибудь безмятежных и наивных несчастных беженцев захотят уморить. Да и Петрова с Бошировым, приехавшими полюбоваться Кельнским собором и сравнить его с Солсберецким явно не хватает. Кстати, а если по авторскому воображению их облачить в женскую одежду, это придало дополнительную пикантность и привлекло бы искушенных читателей. А пока как то скучно, девочки! Из Таймс. Потёртый, уже использованный, извиняюсь за выражение, шаблон. Ждём выброса безудержной фантазии, взрыва инфоклюквы.

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