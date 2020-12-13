Times сообщила о том, что Навального пытались отравить второй раз

Газета Times со ссылкой на источники в зарубежных спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить во второй раз. Предполагается, что попытку совершили, когда он лежал в искусственной коме в Омске.

"Как информировали нас источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <...> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", – пишет газета.

Имен подозреваемых и обстоятельств происшествия издание не приводит, пишет РИА Новости.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.