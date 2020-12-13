15 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 025 человек. Умерло за прошедшие сутки еще 15 пациентов (1288 с начала пандемии).
"По состоянию на 13 декабря, в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией лечение проходят 2165 человек.
Кроме этого, 1280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 – в ковидных госпиталях. Три человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 511, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 137", – говорится в сообщении.
Выздоровел 25 491 (+154) человек.
Комментарии
Интересно, сколько человек с коронавирусом умерло за день?
Задачка для ума: где статистика похожа на правду, а где "управляемая"?
Вот мне интересно ,почему информация о коронавирусе в Республике Алтай поступает всегда раньше,чем в Барнауле .