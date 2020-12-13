В Барнауле женщина забрала из банкомата деньги, оставленные пенсионером

Мужчина 1958 года рождения обратился в дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району. Он заявил, что с его банковской карты пропало 10 тысяч рублей.

Оказалось, что он забыл карту в одном из банкоматов города, а 56-летняя женщина, которая стояла за ним, решила забрать деньги себе, а карточку выбросить.

"Сотрудники уголовного розыска в короткое время установили личность подозреваемой и задержали её до того, как она успела потратить похищенные средства", — рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

Ранее amic.ru писал о том, что 51-летняя россиянка стала фигуранткой уголовного дела о краже, после того как взяла в банкомате 5,2 тысячи рублей, забытые жительницей Барнаула.