Британским супермаркетам порекомендовали запастись продуктами

Власти Великобритании порекомендовали супермаркетам сформировать запас товаров на случай, если соглашение о свободной торговле с ЕС не будет заключено. Об этом сообщает ТАСС.

По данным газеты The Sunday Times, торговым сетям следует обеспечить шестинедельный запас лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин. Издание утверждает, что обеспечение запасов необходимо из-за того, что при провале переговоров может возникнуть паника.

11 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что позиции ЕС и Великобритании фундаментально различаются по ряду ключевых вопросов. Крайний срок завершения переговоров по свободной торговле – 13 декабря.