В Словакии мужчину могут посадить на 10 лет за кражу двух конфет

Жителю Словакии грозит до 10 лет тюрьмы после кражи двух шоколадных конфет в супермаркете. Прокуратура требует такого строгого наказания из-за режима чрезвычайного положения, который ввели на фоне пандемии коронавируса.

Родственники мужчины считают наказание слишком суровым и планируют обратиться за помощью к президенту страны. Однако лидер Словакии может повлиять на ситуацию после вынесения приговора и в том случае, если подсудимый самостоятельно обратится с просьбой о помиловании.

Стоимость украденных конфет составила несколько евро, а похититель даже не успел покинуть место происшествия, пишут "Известия".

Ранее amic.ru писал о том, что 44-летнего жителя Алтайского края будут судить по обвинению в мошенничестве в отношении 19 жителей Горного Алтая. В общей сложности он похитил у них свыше 300 тысяч рублей.