Ретейлеры пообещали россиянам доступные продукты

Ретейлеры смогут обеспечить россиянам возможность покупать продукты по доступным ценам. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

"Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <...> купить продукты по доступным для них ценам", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент России Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание. Он также отметил, что рост цен на базовые продукты питания в России не связан с пандемией коронавируса.