Создатели "Черной пантеры" не будут искать замену умершему Чедвику Боузману

Создатели сиквела фильма "Черная пантера" заявили, что не будут искать замену Чедвику Боузману, который играл главную роль в первом фильме. Решение озвучил глава студии Marvel Кевин Файги.

Он объяснил, что авторы фильма не намерены концентрироваться на одном персонаже и будут развивать сюжетные линии других героев картины. Предполагается, что новой Черной пантерой станет Летишиа Райт, которая была сестрой главного героя, пишут "Известия".

Подробностей пока не сообщается.

Напомним, что известный американский актер Чедвик Боузман скончался 28 августа. Ему было 43 года. Он умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.