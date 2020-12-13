Умер солист группы "Воскресенье" Андрей Сапунов

В возрасте 64 лет умер экс-солист группы "Воскресенье" Андрей Сапунов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе коллектива Нонну Абрамову.

По информации телеграм-каналов, Сапунову стало плохо рано утром. Скорая помощь не довезла его до больницы. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.

Андрей Сапунов был солистом группы с момента основания до 1982 года. Позднее коллектив воссоздали и окончательно музыкант покинул его четыре года назад.

Ранее amic.ru писал о том, что 12 декабря не стало народного артиста РСФСР, поэта, режиссера и писателя Валентина Гафта. Прошлым летом актер перенес инсульт, его последствия, скорее всего, и стали причиной смерти.