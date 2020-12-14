Небольшой снег и метель. О погоде в Алтайском крае 14 декабря

Небольшой снег с метелью ожидается 14 декабря в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, температура будет выше обычной для сибирской зимы.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, температура составит от -8 до -13°С. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле ожидается температура от -9 до -11°С. В начале дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.
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