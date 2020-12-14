Участок со скандально известным офисным центром в Барнауле снова выставили на торги

Участок земли с недостроенным офисным зданием "Ника" на улице Пушкина, 56, в Барнауле снова выставили на торги. В скором времени там завершится демонтаж построек.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", стартовая цена лота по сравнению с предыдущими торгами снизилась с 4,07 млн рублей до 3,26 млн. Снос скандально известного объекта стартовал в начале 2020 года. Рабочим предстоит демонтировать еще как минимум три этажа и вывезти мусор.

Напомним, что впервые лот на торги выставили в сентябре 2020 года. Само здание начали строить в 2007 году по инициативе барнаульского предпринимателя Евгения Озерова. Параллельно с возведением ТЦ бизнесмен пытался получить разрешение у властей, но узаконить центр у него так и не получилось.

Несмотря на это, на протяжении нескольких лет ТЦ активно эксплуатировали. Однако в 2019 году суд настоял на его закрытии, а в начале этого года начался демонтаж. Попытки бизнесмена отстоять постройку не увенчались успехом даже в Верховном суде.