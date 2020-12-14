Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

Россия заняла 31-е место по доле расходов населения на продукты питания. Всего в исследование включили 40 европейских стран.

По данным РИА Новости, россияне тратят на еду 29,7% своего бюджета. Еще 3% доходов уходят у соотечественников на табак и алкоголь; 3,5% на рестораны, кафе и отели; 8,4% – на досуг и культуру.

Больше всего проедают жители Казахстана – 49,4%. Далее идут украинцы (47,9%) и молдаване (40,6%). Меньше остальных на продукты тратят жители Люксембурга (8,4%), Нидерландов и Великобритании (по 10,6%).

При этом больше остальных в Европе "прокуривают" и "пропивают" румыны (8,2% доходов), на рестораны тратят греки (11,1%), на досуг – шведы (18,7%).

Как уже сообщал amic.ru, в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар. Меру должны принять на три месяца. Ранее Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты.