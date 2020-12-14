Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

Россия заняла 31-е место по доле расходов населения на продукты питания. Всего в исследование включили 40 европейских стран.
По данным РИА Новости, россияне тратят на еду 29,7% своего бюджета. Еще 3% доходов уходят у соотечественников на табак и алкоголь; 3,5% на рестораны, кафе и отели; 8,4% – на досуг и культуру.
Больше всего проедают жители Казахстана – 49,4%. Далее идут украинцы (47,9%) и молдаване (40,6%). Меньше остальных на продукты тратят жители Люксембурга (8,4%), Нидерландов и Великобритании (по 10,6%).
При этом больше остальных в Европе "прокуривают" и "пропивают" румыны (8,2% доходов), на рестораны тратят греки (11,1%), на досуг – шведы (18,7%).
Как уже сообщал amic.ru, в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар. Меру должны принять на три месяца. Ранее Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты.
Комментарии
По данным РИА Новости, россияне тратят на еду 29,7% своего бюджета. Еще 3% доходов уходят у соотечественников на табак и алкоголь; 3,5% на рестораны, кафе и отели; 8,4% – на досуг и культуру.
а остальное на ЖКХ...
Ну импортозамещение же, по другому никак.
А цену на масло и муку они могут заморозить только у себя в мозгах, а на практике получат дефицит и черный рынок. Так что причина всего происходящего только одна, продолжающееся присутствие пожилого гражданина в кремле. Хоть за критикуйся что называется.
Два одинаковых кабинета для того и построены чтобы мы думали что дед в Кремле сидит, а он в Сочах прохлаждается?
14.12.2020 11:44
АБОРИГЕН
Поясни про Украину и про их 48% на еду.
Два одинаковых кабинета
почему два, а про Горный Алтай забыли )))
жрать надо меньше, пояса затянуть потуже
14.12.2020 12:02
- гость -
14.12.2020 11:44
АБОРИГЕН
Поясни про Украину и про их 48% на еду.
Ну так то, в Алтайском крае тоже не 30% уходит на еду, а более 50%.
14.12.2020 12:02
- гость -
Переживаешь что-ли? Ты о себе думай и о месте в котором живёшь а не пеняй и не кивай на соседей. Бардак, коррупция и неработающие законы у них вот и вся причина, почти всё как у нас с небольшими нюансами.