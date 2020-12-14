В ПФР рассказали, когда дадут пенсии за январь в Алтайском крае

В Пенсионном фонде РФ по Алтайскому краю уточнили информацию об изменении графика пенсионных выплат в связи с новогодними праздниками. Согласно информации, часть пенсионеров в регионе получат выплаты за январь еще до наступления нового года.

30 декабря забрать деньги можно будет тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа.

"Доставка пенсии через отделения почтовой связи за 3, 4 января 2021 г. будет осуществлена досрочно – в декабре 2020 г. (c 26 декабря по 29 декабря), – уточнили в региональном отделении ПФР. – В связи с этим обращаем внимание жителей края, что выплатной период доставки пенсии в декабре будет сокращен по 19 декабря 2020 г.".

Остальные жители Алтайского края получат пенсии в соответствии со стандартным графиком с учетом выходных и праздничных дней в почтовых отделениях.

Информацию можно уточнить по телефону Единого регионального контакт-центра ПФР – 8 800 600 0714. Кроме того, узнать о графике выплат можно в отделениях почтовой связи.