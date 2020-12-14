Дмитрий Песков рассказал, существует ли "президентский бункер"

Президент России Владимир Путин проживает в своей резиденции в Ново-Огареве, а слухи о том, что он якобы прячется от коронавируса в бункере, не соответствуют действительности. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на канале "Россия 1".

"Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда – не так часто, как хотелось бы ему, – но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в срочных ситуациях Путин может проводить встречи в очном формате, однако в некоторых случаях посетители президента должны пройти тестовые процедуры либо общаться с ним на расстоянии пять-шесть метров.

Ранее Песков рассказал о том, как Путин встретит Новый год.