Дмитрий Песков рассказал, существует ли "президентский бункер"

Президент России Владимир Путин проживает в своей резиденции в Ново-Огареве, а слухи о том, что он якобы прячется от коронавируса в бункере, не соответствуют действительности. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на канале "Россия 1".
"Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда – не так часто, как хотелось бы ему, – но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в срочных ситуациях Путин может проводить встречи в очном формате, однако в некоторых случаях посетители президента должны пройти тестовые процедуры либо общаться с ним на расстоянии пять-шесть метров.
Ранее Песков рассказал о том, как Путин встретит Новый год.
Комментарии
Зря, не поверят))
Дедушке второй такой же бункер построили, чтобы он с утра не доставал вопросами: "где я?". Но все же приходится ему объяснять кто он.
Я ему, конечно, верю.
Разве могут быть сомненья,
Я и сам всё это видел,
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
сказочки сказочные
Письков ты че попутал
пургу несет, как всегда
14.12.2020 12:47
- гость -
Дедушке второй такой же бункер построили, чтобы он с утра не доставал вопросами: "где я?". Но все же приходится ему объяснять кто он.
Зачем так на будущего президента америки наезжать, он молодой политический деятель с большим будущем на второй срок)))
Что один, что другой пургу несут. Верить нельзя, постоянно обманывают.
Какой смысл тебе, чучело усатое, открывать рот. Ты и твой хозяин патологические лжецы, грош цена вашим словам.
Абориген не любит усатых.
А откуда Песков узнал про бункер?
Например, на днях (10.12) Путин случайно узнал о росте цен на продукты из нестандартного источника.
Дмитрий Песков рассказал журналистам, что одним из основных источников информации о росте цен на базовые продукты питания для Владимира Путина стали обращения граждан, поступающие на «прямую линию», элементы которой будут использованы в ходе пресс-конференции главы государства 17 декабря.«Эти сведения являются первоисточником», - подчеркнул Песков.
Вот так, (сколько он там нами руководит?), случайно узнает о росте цен на продукты!!! Вот что значит не ходить по магазинам...
14.12.2020 14:19
АБОРИГЕН
Вау!!! Мамкин -урбанист/поллитролог/вирусолог/экономист/политолог/ и etc. решил в гомофобию удариться?
Абориген не любит усатых.
он с усатыми усами цепляется, когда целуется.