Иностранца осудили за попытку дать взятку алтайскому таможеннику

Уроженца Киргизии осудили за попытку подкупить таможенника на въезде в Алтайский край, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Правоохранители выяснили, что 31 августа в Горняке иностранец передал начальнику отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Алтайской таможни 30 тысяч рублей, чтобы ускорить досмотр грузовика и обеспечить беспрепятственный ввоз груза в Россию.

Сотрудник ведомства сразу же проинформировал правоохранительные органы о готовящемся преступлении. При передаче денег иностранца задержали.

Суд признал злоумышленника виновным в даче взятке должностному лицу. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.