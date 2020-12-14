Банкир предрек укрепление рубля в 2021 году

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что рубль имеет потенциал к укреплению до 65-66 рублей за доллар. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, российская валюта недооценена, однако 2021-й станет годом сырьевых товаров, и у России в этой сфере есть большие мощности, которые принесут ей преимущество перед другими странами.

Эксперт подчеркнул, что сейчас нужно занимать длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться по отношению к американскому доллару.

Ранее главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова заявила, что восстановление реальных располагаемых доходов россиян (т.е. денежные доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) ожидается только к 2022 году.