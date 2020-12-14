Какие российские регионы сделали 31 декабря выходным днем. Инфографика

Официально 31 декабря в 2020 году остается рабочим днем, но регионы могут сами решить, сделать ли его выходным. Почти треть территорий уже дали добро жителям (Алтайский край в это число не вошел), чтобы они не выходили на работу в последний день уходящего года. Правда, в половине случаев это касается только бюджетников и госслужащих.

Какие регионы будут отдыхать, а какие работать 31 декабря – смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.