Россиянам рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19

Перед началом вакцинации от коронавируса нужно сдать ПЦР-тест и кровь на наличие антител. Лучше всего сделать это за сутки до процедуры, рассказала заведующая лабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева в беседе с Ura.ru.
Помимо этого, в течение двух недель до получения вакцины важно не контактировать с больными. Также человек должен быть здоров, не иметь высокой температуры и симптомов респираторных заболеваний.
Врач-аллерголог Владимир Болибок добавил, что вакцина "Спутник V" противопоказана беременным, а значит, если женщина не уверена в себе, ей следует сделать экспресс-тест.
Также следует отказаться от спиртного за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки, так как иммунитет сформируется только после второй дозы препарата.
Комментарии
Число оптимистов стане ещё меньше...
"не контактировать с больными" - а как знать, что ты был в контакте ?
"сдать ПЦР-тест лучше за сутки" - даже по положению Роспотребнадзора отводится 48 час, а реально в среднем 4 - 6 дней (если не потеряется)
"кровь на наличие антител" - это где можно сделать?
а ранее сообщали, что старше 60 лет не будут этой вакциной делать.
Лучше вообще не колоть непроверенную дрянь.
а потом еще 42 дня бухать низзя после первой прививки...