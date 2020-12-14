Россиянам рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19

Перед началом вакцинации от коронавируса нужно сдать ПЦР-тест и кровь на наличие антител. Лучше всего сделать это за сутки до процедуры, рассказала заведующая лабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева в беседе с Ura.ru.

Помимо этого, в течение двух недель до получения вакцины важно не контактировать с больными. Также человек должен быть здоров, не иметь высокой температуры и симптомов респираторных заболеваний.

Врач-аллерголог Владимир Болибок добавил, что вакцина "Спутник V" противопоказана беременным, а значит, если женщина не уверена в себе, ей следует сделать экспресс-тест.

Также следует отказаться от спиртного за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки, так как иммунитет сформируется только после второй дозы препарата.