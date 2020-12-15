Студентов АлтГТУ приглашают работать на машиностроительные предприятия Алтая

Выпускники АлтГТУ будут трудоустроены в Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта (АО "ИЦ ТСЖТ"). В ближайшее время в вузе выберут студентов и магистрантов для прохождения стажировок с последующим трудоустройством на предприятии.

"Нам нужны выпускники, которые могли бы вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), проектировать инновационную машиностроительную продукцию, в частности – модульные вагоны, роботизированное технологическое оборудование. Есть потребность в специалистах, которые могут проводить прочностной анализ конструкций машин и проверочные испытания на нашем оборудовании", – говорит заместитель генерального директора по перспективному развитию АО "ИЦ ТСЖТ" Евгений Дзичковский.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, большая часть сотрудников региональных машиностроительных предприятий – это выпускники алтайского "политеха".

"Испытательный центр был сформирован из числа выпускников АлтГТУ. Нам необходимо внимательно посмотреть на предъявляемые требования к молодым специалистам, чтобы скорректировать учебные планы, включить в образовательный процесс практическую подготовку на вашем предприятии, рассмотреть возможности целевого обучения", – подчеркнул Андрей Марков.

Ректор также отметил, что уже в настоящее время АлтГТУ приступит к выполнению НИОКР по заказу АО "ИЦ ТСЖТ". В вузе для этого имеются все возможности – огромнейший опыт и знания, сильные научные кадры, студенческое конструкторское бюро.