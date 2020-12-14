Доверчивая пенсионерка из Барнаула заплатила лжеэлектрику 30 тысяч рублей

80-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Возвращаясь домой из магазина, женщина увидела в подъезде незнакомца, который представился сотрудником энергосбытовой компании и попросил пустить его в квартиру для проверки напряжения.

По данным краевого ГУ МВД, во время осмотра мужчина сообщил пенсионерке, что в ее квартире скачет напряжение, поэтому необходимо установить стабилизаторы, стоимость которых якобы составляет 22 тысячи рублей. Женщина отдала названную сумму, однако гость предложил установить аналогичное оборудование и на кухне, но уже за 8 тысяч рублей.

После ухода "электрика" горожанка обо всем рассказала соседке, которая и предположила, что это был мошенник.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого хищения был задержан ранее судимый житель Новосибирской области 1997 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги потратил на собственные нужды", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, а также круг лиц, которые могли пострадать от действий подозреваемого.