АлтГУ запустил для школьников акцию "Письмо Деду Морозу"

В опорном Алтайском государственном университете стартовала новогодняя акция для школьников "Письмо Деду Морозу АлтГУ", которая продлится до 23 декабря.

Стать участником акции может любой одиннадцатиклассник Алтайского края, а также участники региональных и федеральных проектов, олимпиад, научно-исследовательских конференций, конкурсов. Для этого необходимо зайти на сайт, заполнить форму письма и прикрепить от одного до трех грамот, подтверждающих достижения.

Все участники акции получат открытку от Деда Мороза АлтГУ, авторы наиболее аргументированных писем – брендированный подарок с символикой вуза и индивидуальное видеопоздравление от ректора опорного вуза Алтайского края.

С положением об акции можно ознакомиться на сайте АлтГУ и в социальных сетях университета.