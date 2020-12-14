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В Барнауле продают самую маленькую квартиру в Сибири

, ИА "Амител"
Алтайский край возглавил рейтинг регионов СФО, где предлагают купить наименее просторное жилье
Фото: barnaul-news.net

Фото: barnaul-news.net

Специалисты ЦИАН исследовали рынок жилья Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов по самым маленьким квартирам с санузлом и кухонным гарнитуром (или хотя бы плитой и холодильником).

Лидера нашли в Алтайском крае. За 700 тысяч рублей в Барнауле на улице Балтийской можно купить жилье площадью 10 кв. метров.

Второе место в рейтинге занял Красноярский край, где за 650 тысяч рублей продают жилую недвижимость на 11,8 "квадрата".

Тройку замкнула Томская область. Там за 850 тысяч рублей можно приобрести квартиру площадью 12 кв. метров.

Четвертое место заняла Омская область, где нашли жилье площадью 16,7 кв.м. Квартиру предлагают купить по цене 800 тысяч рублей.

Последней в пятерке стала Новосибирская область. В столице региона продают жилье 17 кв. метра за 1,55 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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