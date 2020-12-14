Жительницу Алтайского края осудили за гибель внучки от таблеток

Суд вынес приговор 46-летней жительнице Славгорода, которая оказалась на скамье подсудимых после гибели трехлетней внучки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что в мае 2019 года женщину оставили присматривать за трехлетней девочкой.

Когда вечером бабушка отлучилась, внучка достала таблетки от высокого давления и приняла их. Медики боролись за жизнь ребенка, но тщетно – через несколько дней малышка скончалась.

Горожанка полностью признала свою вину. Судья вынес приговор по статье "Причинение смерти по неосторожности" и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.