Такой день. Барнаульские трамваи без кондукторов и рабочий день 31 декабря

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 14 декабря. Без коронавируса.

В Алтайском крае 31 декабря не будет считаться выходным днем, в отличие от ряда других российских регионов. К тому же глава региона Виктор Томенко воздержится от каких-либо рекомендаций в адрес работодателей.

В барнаульском "Горэлектротрансе" рассматривают возможность работы троллейбусов и трамваев без кондукторов, но для отдельных маршрутов. Из-за нехватки сотрудников рассчитывать пассажиров, вероятно, будут водители.

Елочные базары начали работать в Барнауле. Всего в столице Алтайского края откроют работать 77 точек продажи хвойных деревьев. Приобрести на них можно ель, сосну или пихту.

Алтайский край оказался за пределами первой тридцатки по уровню употребления алкоголя в России. Однако эксперт считает, что поводов для гордости нет.

Депутаты-коммунисты Бийска намерены отправить мэра Александра Студеникина в отставку. Причиной для такой инициативы стал провал градоначальником программы по благоустройству городской среды.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев ответил на слухи о своей скорой отставке ради переезда в Москву на новое место работы. По его словам, он действительно получает деловые предложения, но сейчас у него есть "определенные" задачи в родном регионе.