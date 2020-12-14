"Спутник V" доказал полную защиту от тяжелого течения коронавируса

Ни один участник испытаний вакцины "Спутник V" не перенес COVID-19 в тяжелой форме, заявил замдиректора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие, при этом в группе плацебо также были случаи и тяжелые, и средние, – констатировал Логунов (цитата по RT). – Поэтому можно сказать, что вакцина также обеспечивает 100%-ную защиту от тяжелого течения COVID-19".

Ранее amic.ru писал, что тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время в Алтайский край придет еще одна партия "Спутника V". Вакцины хватит, чтобы привить две тысячи медработников.

В ноябре стало известно, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Отмечается, что они не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от инфицирования нельзя, объяснили разработчики "Спутника V".