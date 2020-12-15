Метели и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 декабря

Относительно прохладный день установится в Алтайском крае во вторник, 15 декабря, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -9 до -14 градусов. В предгорьях и по востоку термометры покажут от -3 до -8 градусов. В отдельных районах снег и метели. Утром местами изморозь и туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при порывах – до 16 метров в секунду.

В Барнауле также будет прохладно – в среднем от -9 до -11 градусов. Как и в целом по региону – гололедица, временами снег и слабая метель. Скорость ветра с усилениями не превысит 14 метров в секунду.