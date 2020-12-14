Видеохостинг YouTube и сервисы Google восстановили работу

Работа видеохостинга YouTube, Gmail и офисного пакета Google стабилизировалась после сбоя 14 декабря. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает количество жалоб на сбои в различных ресурсах.

На пике поступило больше 44 тысяч отчетов о сбоях в работе YouTube, 11 тысяч – в Google и 3 тысяч – в Gmail.

К настоящему времени количество жалоб на работу сервисов приближается к средним значениям.

Как ранее писал amic.ru, у пользователей YouTube при сбое на экране появлялось изображение обезьяны с молотком и надпись: "что-то пошло не так".