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Видеохостинг YouTube и сервисы Google восстановили работу

, ИА "Амител"
Количество жалоб на сбои возвращается к норме
Карта сбоев YouTube / Фото: downdetector.ru

Карта сбоев YouTube / Фото: downdetector.ru

Работа видеохостинга YouTube, Gmail и офисного пакета Google стабилизировалась после сбоя 14 декабря. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает количество жалоб на сбои в различных ресурсах.

На пике поступило больше 44 тысяч отчетов о сбоях в работе YouTube, 11 тысяч – в Google и 3 тысяч – в Gmail.

К настоящему времени количество жалоб на работу сервисов приближается к средним значениям.

Как ранее писал amic.ru, у пользователей YouTube при сбое на экране появлялось изображение обезьяны с молотком и надпись: "что-то пошло не так".

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