В 2021 году американская компания Apple вернется к привычным срокам выпуска iPhone и представит новые модели раньше, чем сделала это в 2020-м. Об этом пишет издание 9to5Mac со ссылкой на прогноз аналитика Мин-Чи-Куо.

По его данным, график массового производства iPhone 13 будет таким же, как и для предыдущих моделей до серии iPhone 12. Это значит, что купертиновцы традиционно презентуют новые смартфоны уже в сентябре, а задержек в поставках не будет.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии Apple столкнулась с проблемами в производстве iPhone 12 и анонсировала линейку лишь в октябре. Первые два девайса – iPhone 12 и 12 Pro – поступили в продажу в этот же месяц, а iPhone 12 mini и 12 Pro Max появились в магазинах в ноябре.

Ранее Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max за 63 тысячи рублей.