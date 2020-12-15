Путешественники задерживаются в Барнауле дольше, чем в других городах

Туристы находятся в Барнауле в среднем 11,1 дня. К такому выводу пришли аналитики популярного туристического сервиса OneTwoTrip. Столица Алтайского края заняла первое место в рейтинге. Всего в исследование вошли 100 российских городов. Рассматривались сведения о продолжительности перелетов туда-обратно.

На втором месте по длительности пребывания оказались приморские Хабаровск и Благовещенск, где останавливаются в среднем на 10,9 дня. На третьем месте Петропавловск-Камчатский, где задерживаются на 10,7 дня.

Популярен у путешественников и Симферополь, куда прилетают в среднем на 10,4 дня, а ровно 10 суток туристы проводят в Анапе и Геленджике.

Топ городов, в которые прилетают ненадолго, возглавляет Пенза — оттуда туристы уезжают в среднем через 3,8 дня. В Казани останавливаются на 3,9 дня, в Воронеже и Петрозаводске — по 4,1 дня.

Ранее amic.ru сообщал, что власти Алтайского края по итогам 2020 года ожидают снижение турпотока в регион на 40% в сравнении с 2019-м. Виной тому пандемия коронавируса, из-за которой отрасль простаивала на протяжении трех месяцев.