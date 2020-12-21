Увеличить прибыль и эффективность. Как обучают алтайские компании в рамках нацпроекта

Количество региональных компаний, желающих принять участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" постоянно растет. Уже несколько десятков предприятий вышли на новый уровень построения бизнес-процессов благодаря тем инструментам, которые они получают в рамках нацпроекта. Помощь им предоставляют эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), а также регионального Центра компетенций (РЦК). Как именно помогают, почему бережливое производство сокращает потери на производстве, а также как обучают сотрудников в рамках нацпроекта amic.ru рассказали сертифицированные тренеры Елена Гурьева и Валерий Бессонов.

Уникальное обучение

Реализация нацпроекта, как рассказывает Елена Гурьева, проходит по четырем направлениям: "Оптимизация потоков по производству продукции и вспомогательных процессов", "Декомпозиция целей", "Обучение", "Управление проектами и изменениями".

В рамках мероприятий по направлению "Обучение" руководители предприятий посещают компании, где знакомятся с лучшими практиками по нацпроекту. После этого выбирается пилотный поток, в рамках которого начинается работа по национальному проекту. После этого формируется рабочая группа и начинается обучение с тренерами РЦК.

К специалисту бережливому производству предъявляются высокие требования, утверждает Елена Гурьева. Он должен быть экспертом бережливого производства, обладать ораторскими навыками, умело сочетать теоретическую подготовку с практикой, которая означает не только проведение тренингов, но и активное участие в проектах улучшений.

"Наличие сертификатов позволяет нам проводить обучение сотрудников особыми методами: "Декомпозиция", "Эффективный инфоцентр", "Основы бережливого производства", "Реализация проекта по улучшению", "Картирование", "5С на производстве", "Производственный анализ", "Анализ эффективности оборудования (ОЕЕ)", "Быстрая переналадка SMED", – отметила руководитель проектов РЦК Елена Гурьева.

Учиться на практике

Эксперт рассказала, что постоянное внедрение проектов по улучшению потоков или процессов – обязательное условие построения эффективной производственной системы предприятия и формирования культуры постоянных улучшений.

Участники тренинга "Основы бережливого производства" получают информацию об этапах реализации проекта, критериях соответствия темы, последовательности и правилах формирования документации, а также возможность отработать знания в реальных кейсах.

"Рациональная и безопасная организация рабочего пространства по системе 5С служит основой для минимизации и устранения потерь, решения проблем и развития производственной системы, повышения уровня безопасности при выполнении операций. Системная и последовательная реализация пяти шагов: сортировка, соблюдение порядка, соблюдение чистоты, стандартизация, совершенствование – это необходимое условие для повышения производительности и дальнейшего совершенствования процессов", – рассказала Елена Гурьева.

Еще одна методика – картирование. Это ведущий инструмент диагностики и анализа производственных процессов. С помощью карты потока можно определить потенциал оптимизации и повышения производительности. Участники тренинга осваивают на практике методику составления карт материальных и информационных потоков, построения диаграммы спагетти на производственной площадке.

Назначение производственного анализа – мониторинг фактических показателей производства и сравнение их с плановыми. Применяется для оперативного выявления отклонений от плана, фиксации причин этих отклонений и обеспечения реализации своевременных корректирующих мероприятий.

Анализ эффективности оборудования (ОЕЕ) позволяет точно определить степень эффективности оборудования, способствует выявлению и устранению потерь. Одной из важнейших задач применения ОЕЕ является определение резервов повышения производительности труда.

Методика применения SMED позволяет сократить время переналадки и сделать процесс перехода с одного вида продукции на другой более гибким и менее затратным.

Мыслить бережливо

Постоянно стремиться работать без потерь – основа концепции бережливого производства. При этом важно, чтобы каждый сотрудник компании после обучения был вовлечен в процесс оптимизации. Проводником культуры бережливого производства должно стать руководство. При соблюдении этих условий у персонала меняется мышление и появляется та самая убежденность в эффективности всех внедряемых изменений и инструментов.

"Важно при этом понимать, что создать такую культуру – не значит только внедрять самые известные инструменты бережливого производства. Это больше, чем просто инструменты, это должно работать на клеточном уровне, быть философией и видением каждого сотрудника и не только на работе", – отметила Елена Гурьева.

Сотрудники таких компаний лучше информированы о целях и задачах организации, ее текущих успехах, проблемах и неудачах. И самое главное: такие сотрудники – самый мощный источник идей для улучшения процессов, с высоким уровнем вовлечения и заинтересованности в развитие компании.

Елена Гурьева отметила, что она как тренер по бережливому производству считает: практическое обучение инструментам и методикам бережливого производства стало ключевым при реализации проекта. Так как важно первые шаги делать адаптивно к отрасли предприятия, с опорой на успешные кейсы компаний-участников, ведь от этого зависят результаты формирования культуры непрерывных улучшений на предприятии и проекта в целом.

"В своей работе считаю важным донести до каждого значимость получения новых знаний и опыта, ведь это как уникальные вложения в компетенции сотрудника, так и повышение конкурентоспособности предприятия через формирование культуры бережливого производства как основы успешного будущего при условии постоянного применения инструментов бережливого производства и высокой степени вовлеченности руководителя предприятия", – убеждена Елена Гурьева.

Ставить правильные цели и решать проблемы

Экономическим смыслом существования любой коммерческой организации является извлечение прибыли. И в современных реалиях речь идет не о той прибыли, которую ежемесячно директор видит в балансовой ведомости предоставляемой главным бухгалтером, а о той которую хочет видеть бенефициар (cash flow или операционный денежный поток, далее ОДП) по итогам работы своего предприятия, утверждает руководитель проекта РЦК в сфере производительности труда Валерий Бессонов. В связи с этим обучение программе "Декомпозиция целей" представляет наибольший интерес для руководителей. Она позволяет определить взаимосвязи между целями на всех уровнях управления предприятия, показателями, измеряющими достижение этих целей, и ответственностью за их достижение от уровня генерального директора до уровня начальника цеха (отдела) и начальника участка / бригадира.

Обучение направлено на разработку и утверждение целеполагания предприятия в целом, а также на разработку и утверждение компанией премиально-мотивационных положений на основе контроля и управления комплексными показателями эффективности сотрудников.

"Декомпозиция целей – наиболее значимая часть системы управления эффективностью предприятия. Она помогает понять и увидеть, как каждый руководитель на своем рабочем месте с конкретной зоной ответственности влияет на операционной денежный поток. Какие зоны ответственности направлены на его увеличение, а какие обладают риском к его сокращению. Таким образом, курс ориентирует топ-менеджеров на ключевую цель – привлечение прибыли и формирование свободного денежного потока, – отмечает руководитель проекта РЦК в сфере производительности труда Валерий Бессонов.

Еще одним из важнейших элементов системы управления эффективностью на предприятии является – "Эффективный центр" — инструмент декомпозиции целей, используемый для визуального менеджмента производственно-экономических и управленческих процессов, который позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счет эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций, а также формирует качественные каналы постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления. Иными словами– некий пульт управления предприятия, который визуально отражает не только все плановые, экономические показатели компании, но и помогает разглядеть проблему на этапе ее зарождения. Соответственно, его применение позволяет принять оперативное и верное решение в случае возникновения проблемы, а также вовремя устранить ее.

"Как тренер по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру я помогаю топ-менеджерам понять и увидеть, для чего на своем рабочем месте находится каждый руководящий сотрудник в экономическом смысле деятельности предприятия. Из этого и строится ключевой показатель эффективности (КПЭ) для руководящих сотрудников. Также своей целью я вижу выявление точек роста для сотрудников, которые повлекут увеличение денежного потока и помогут предприятию в целом развиваться", – подытожил эксперт.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нацпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей.

Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.