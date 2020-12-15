11 человек погибли при пожаре в доме престарелых на Урале

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Республике Башкортостан

11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии. Специальное социальное учреждение располагалось в одноэтажном деревянном доме с мансардой.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Республике Башкортостан, информация о возгорании поступила около 3 часов ночи. На момент прибытия пожарных здание с мансардой площадью 72 квадратных метра горело открытым огнем. Всего на полную ликвидацию возгорания ушло около трех часов.

Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировалось только четверо человек, а в ходе тушения на месте пожара спасатели обнаружили тела 11 погибших.

Как сообщает ТАСС, предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, выяснилось, что у пансионата не было лицензии на постоянное проживание пациентов.