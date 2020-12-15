В мэрии Барнаула объяснили, кто должен убирать снег во дворах многоэтажек

Заместитель председателя городского комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко рассказал о том, кто и как должен убирать снег во дворах многоэтажек. Обслуживанием придомовой территории должны заниматься управляющие организации, ТСЖ, ЖСК.

"Так, уборка от снега внутридворовых тротуаров должна проводиться не позже шести часов после снегопада, остальных территорий – в течение 12 часов. Кровлю дома очищают от наледи, снега и сосулек по мере необходимости. По факту их образования в течение светлого периода следующего дня с соблюдением всех мер безопасности должна проводиться очистка крыш", – пишет пресс-служба мэрии.

Снегоуборочные работы проводятся за счет жильцов и входят в услугу "текущее содержание жилья".