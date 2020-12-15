Эксперты назвали самые востребованные профессии 2020 года

Согласно исследованию от сервиса по поиску работы HeadHunter, самыми востребованными в 2020 году профессиями стали менеджер по продажам, инженер и водитель.

Как пишет РИА Новости, на четвертой строчке оказались врачи, а на пятой – бухгалтеры. За ними следуют менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

При этом рейтинг востребованности вакансий в Москве отличается от общероссийского. Там на четвертом месте оказались бухгалтеры и водители, а пятую строчку заняли программисты. Также в столице востребованы менеджеры по работе с клиентами, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.