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Новую хоккейную коробку построили в барнаульском поселке

, ИА "Амител"
Обустройство площадки обошлось почти в 600 тысяч рублей
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В барнаульском поселке Центральном построили новую хоккейную коробку. Она расположена на территории школы № 91.

"Хоккейную коробку возвели взамен старой. Конструкцию для нее изготовили из металлического каркаса со щитами из влагостойкой фанеры. Листы фанеры обработаны специальным покрытием, которое увеличивает срок службы ограждения. Сегодня на хоккейной коробке уже очищен снег и залит лед для катания", – рассказали в пресс-службе мэрии.

На выполнение работ потребовалось около 600 тысяч рублей. Деньги выделили из городского бюджета. Теперь во внеурочное время со всеми желающими будет работать тренер.

Ранее amic.ru писал о том, где в Барнауле можно покататься на коньках. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.12.2020 13:09
- гость -

Льда нет и освещения тоже - показуха!

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