Новую хоккейную коробку построили в барнаульском поселке

В барнаульском поселке Центральном построили новую хоккейную коробку. Она расположена на территории школы № 91.

"Хоккейную коробку возвели взамен старой. Конструкцию для нее изготовили из металлического каркаса со щитами из влагостойкой фанеры. Листы фанеры обработаны специальным покрытием, которое увеличивает срок службы ограждения. Сегодня на хоккейной коробке уже очищен снег и залит лед для катания", – рассказали в пресс-службе мэрии.

На выполнение работ потребовалось около 600 тысяч рублей. Деньги выделили из городского бюджета. Теперь во внеурочное время со всеми желающими будет работать тренер.

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