Руководитель исполкома Алтайского реготделения "Единой России" Денис Голобородько выступил на социальном онлайн-форуме перед президентом России Владимиром Путиным и председателем партии Дмитрием Медведевым. Президент положительно оценил проект алтайских единороссов по страхованию учителей на случай заболевания коронавирусом.

Во время первого социального онлайн-форума "Единой России", посвященного волонтерским практикам и борьбе с COVID-19, активисты поделились опытом своей деятельности. Алтайский край, кроме Дениса Голобородько, также представляли секретарь реготделения ЕР Александр Романенко, директор барнаульской школы № 31 Светлана Бочкова и координатор движения "Волонтеры Победы" в Алтайском крае Алина Горлова.

"К инициативе алтайских единороссов уже подключились и депутаты всех уровней, и предприниматели региона, которые за свой счет страхуют педагогов по всему Алтаю. В настоящий момент застраховано уже 2 973 педагога из 107 учреждений Алтайского края", – цитирует Голобородько сайт ЕР.

Эту практику единоросс предложил распространить на всю страну, так как риск заболеваемости учителей сохраняется. Президент Владимир Путин пообещал подумать над особыми видами страховки для педагогических работников.

"Это актуальный вопрос. Сейчас у нас около 70% школ работают в нормальном режиме, остальные – частично или полностью в онлайн-режиме. Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить коронавирусную инфекцию возрастают. Мы должны подумать над особыми видами страховки. Правительство проработает вопрос с регионами", – отметил президент.

Напомним, проект "Спасибо учителям!" алтайские единороссы запустили в конце ноября. За пару недель к акции присоединились депутаты всех уровней и предприниматели, которые приобретают для педагогов школ и колледжей страховки. При положительном тесте на COVID-19 застрахованному работнику выплатят 30 тысяч рублей, при летальном исходе от ковида семья получит 100 тысяч рублей. Страховка действует один год, в том числе и во время школьных каникул.

Среди депутатов АКЗС многие страховали коллективы школ целиком. Так поступили Иван Нифонтов (застраховано 68 учителей) Владимир Репкин (65 сотрудников Ключевского лицея), Денис Голобородько (более 50 педагогов), Алексей Найден (50 человек), Григорий Бахтин и Сергей Писарев (более 40 учителей) и другие.