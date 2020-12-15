Вторник, 15 Декабрь, 13:29

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,93
€ 88,58
-4°


Обь
30см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Россиян ввели в заблуждение информацией о новых выплатах на детей

, ИА "Амител"
Ранее на "Госуслугах" появилось сообщение о выдаче 10 тысяч рублей семьям с детьми до семи лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россиянам сообщили о выплате нового пособия в размере 10 тысяч рублей. Информация об этом появилась в личных кабинетах пользователей портала "Госуслуги". На этот раз выплаты якобы полагаются семьям с детьми в возрасте до семи лет.

"В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно", – говорилось в тексте сообщения.

Спустя некоторое время информация исчезла. Как предположили пользователи соцсетей, сайт взломали хакеры и опубликовали фейковое сообщение. В Пенсионном фонде также подчеркнули, что подобные выплаты пока не запланированы, пишет Primpress.

Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил выдать к Новому году единовременную выплату в размере трех тысяч рублей пенсионерам, безработным и матерям-одиночкам.

До этого лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также по случаю праздника предложил выплатить по 10 тысяч малоимущим россиянам.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
13:19
Россияне назвали "Джентельмены" лучшим фильмом 2020 года 0
13:07
Дочь главы алтайского села получила положительный результат теста на бешенство 0
12:56
Россиян ввели в заблуждение информацией о новых выплатах на детей 0
12:46
Алтайские единороссы предложили Владимиру Путину страховать учителей от коронавируса 1
12:35
Новую хоккейную коробку построили в барнаульском поселке 1
12:22
"Не понимаем масштаба". Глава алтайского Минздрава спрогнозировал новый всплеск ковида 8
12:10
Воспитанницу алтайского футбола назвали лучшим игроком московского "Локомотива" 2
11:56
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2020 года 0
11:43
В мэрии Барнаула объяснили, кто должен убирать снег во дворах многоэтажек 3
11:32
"Уклониста" от колонии задержали в Барнауле, выманив на свидание с девушкой 8
11:20
Белокуриха заработала на курортном сборе 84 миллиона рублей 5
11:06
Еще пять смертей от COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
10:54
Рубцовчанка отдала более 250 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за мазь 1
10:44
"О "Посуда Центре" там ни слова". Министр Попов о появлении ковидного госпиталя на базе ТЦ 17
10:30
11 человек погибли при пожаре в доме престарелых на Урале 2
10:17
Студентов АлтГТУ приглашают работать на машиностроительные предприятия Алтая 0
10:05
Алексей Навальный заявил, что его отравители обращались за помощью к химикам из Бийска 123
09:55
Россиянин угнал машину у таксиста и отвез пассажирку по адресу 2
09:44
Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток 4
09:32
Путешественники задерживаются в Барнауле дольше, чем в других городах 19
09:21
Бывшему замглавы алтайского Минстроя Андрею Голубцову продлили срок ареста 0
09:07
"Клиенты становятся фанатами": Даниил Белов о секретах успеха Yamaguchi на Алтае 12
08:57
В Госдуме рассмотрят законопроект о лишении свободы за клевету в интернете 16
08:45
Выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США 1
08:28
Спорт, сауна, скраб. Диетологи о том, как безопасно и эффективно похудеть к Новому году 0
08:14
Прямые авиарейсы свяжут Барнаул и Екатеринбург 2
08:01
После рака груди жизнь продолжается: воссоздать орган и эстетику можно при удалении 0
07:49
Аналитик раскрыл дату выхода iPhone 13 1
07:33
Как надо и как не надо пить на Новый год, чтобы не попасть в больницу. Советы нарколога 5
07:20
Борода онлайн. Что главный Дед Мороз подарил барнаульцам и когда он приедет к нам сам 1
07:03
"Пальцем показать легко". Попов о рекордной смертности, вакцине и третьей волне ковида 26
06:47
Скрытая угроза: как не превратить покупку долевки в грустный праздник 0
06:33
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности выдавливания прыщей 0
06:18
Сухоцветы, старые игрушки и ничего красного. Как правильно украсить дом к году Быка 2
06:02
Метели и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 декабря 0
23:55
Такой день. Барнаульские трамваи без кондукторов и рабочий день 31 декабря 1
23:34
Двоих жителей Барнаула отправят в тюрьму за незаконный оборот оружия 6
23:06
"Спутник V" доказал полную защиту от тяжелого течения коронавируса 10
22:48
Видеохостинг YouTube и сервисы Google восстановили работу 1
22:22
В Алтайском крае встретили "лающую" косулю 5
22:01
Две школы Алтайского края вошли в сотню лучших в России 1
21:42
Вход по температуре. В АКЗС поставили тепловизионный комплекс 6
21:23
Житель Алтайского края до смерти избил односельчанина за отказ дать закурить 2
21:02
В Республике Алтай ввели "новогодние" ковидные ограничения 1
20:46
Путин назвал важнейший инструмент самореализации 10
20:23
Жительницу Алтайского края осудили за гибель внучки от таблеток 1
20:03
В Барнауле автобус № 110 будет ходить по новому маршруту 4
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 260 0
19:22
Масштабный сбой парализовал работу YouTube в России 0
19:06
Более 100 единиц снегоуборочной техники выведут в ночь на 15 декабря в Барнауле 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.