Россиян ввели в заблуждение информацией о новых выплатах на детей

Россиянам сообщили о выплате нового пособия в размере 10 тысяч рублей. Информация об этом появилась в личных кабинетах пользователей портала "Госуслуги". На этот раз выплаты якобы полагаются семьям с детьми в возрасте до семи лет.

"В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно", – говорилось в тексте сообщения.

Спустя некоторое время информация исчезла. Как предположили пользователи соцсетей, сайт взломали хакеры и опубликовали фейковое сообщение. В Пенсионном фонде также подчеркнули, что подобные выплаты пока не запланированы, пишет Primpress.

Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил выдать к Новому году единовременную выплату в размере трех тысяч рублей пенсионерам, безработным и матерям-одиночкам.

До этого лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также по случаю праздника предложил выплатить по 10 тысяч малоимущим россиянам.